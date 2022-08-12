UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Врач рассказала, как лучше всего удалять новообразования и родинки

Фото: Как правильно удалять новообразования (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Новообразования могут локализоваться в самых разных частях тела и различаются в первую очередь по ткани, из которой формируются. Одного универсального метода для удаления всех видов - нет.

Об этом рассказала доказательный врач-дерматолог Ирина Власенко.

Что важно знать

Для бородавок, например, лучше использовать криодеструкцию, а для папиллом уместной будет именно радиоволна.

Поэтому перед удалением спросите у врача, почему он выбрал именно этот метод и в чем его преимущества именно для вас.

"Я, например, очень люблю, когда пациенты на приеме задают много вопросов, потому что это делает их более осведомленными", - написала медик.

Все, что потом пойдет на гистологию лучше удалять скальпелем. Речь идет о меланоцитарных образованиях, иногда там может спрятаться что-то нехорошее и угрожающее. Да, от скальпеля заживление немного дольше, но это того стоит. От радиоволны или электроножа остаются артефакты (поврежденные ячейки), портящие картинку под микроскопом.

Перед удалением нужно посмотреть в дерматоскоп, чтобы определиться с названием образования и выбрать дальнейшую тактику. Без этого обзора, даже если вы знаете на 100% что там "не рак", ничего удалять нельзя.

Нужно ли удалять новообразования?

Это вы должны решить со своим врачом.

Если новообразование злокачественное или имеет тенденцию к этому (опять возвращаемся к дерматоскопии), то надо удалять в кратчайшие сроки. Если это чисто косметический дефект (как фибропапилломы, о которых мы уже говорили), то как у вас будет время и вдохновение. Можно вообще не трогать и жить с доброкачественным новообразованием 120 лет.

Медик также развенчала один великий миф про то, что если зацепить родинку, то она в тот же миг станет злокачественной.

"Нет, это совсем не так, и после удаления новообразования не переходят на темную сторону!" - сказала специалист.

А вот после активного загара можно заработать себе меланому, поэтому ходите к дерматологу и пользуйтесь на солнце кремом с SPF.

Как мы ранее писали, дерматологи назвали пять скрытых признаков рака кожи.

Читайте также, что врач разнесла мифы о "бабушкиных" средствах лечения волос и сказала, почему они не работают.

Читайте РБК-Украина в Google News
врачи