Лікар розповіла, як найкраще видаляти новоутворення і родимки

Новоутворення можуть локалізуватися в самих різних частинах тіла і розрізняються в першу чергу по тканині, з якої формуються. Одного універсального методу для видалення всіх видів - немає.
Для бородавок, наприклад, краще використовувати кріодеструкцію, а для папілом доречною буде саме радіохвиля.
Тому перед видаленням запитайте у лікаря, чому він вибрав саме цей метод і в чому його переваги саме для вас.
"Я, наприклад, дуже люблю, коли пацієнти на прийомі задають багато питань, тому що це робить їх більш обізнаними", - написала медик.
Все, що потім піде на гістологію краще видаляти скальпелем. Йдеться про меланоцитарні утворення, іноді там може сховатися щось недобре і загрозливе. Так, від скальпеля загоєння трохи довше, але це того варто. Від радіохвилі або електроножа залишаються артефакти (пошкоджені осередки), що псують картинку під мікроскопом.
Перед видаленням потрібно подивитися в дерматоскоп, щоб визначитися з назвою утворення і вибрати подальшу тактику. Без цього огляду, навіть якщо ви знаєте на 100% що там "не рак", нічого видаляти не можна.
Це ви повинні вирішити зі своїм лікарем.
Якщо новоутворення злоякісне або має тенденцію до цього (знову повертаємося до дерматоскопії), то треба видаляти в найкоротші терміни. Якщо це чисто косметичний дефект (як фібропапіломи, про які ми вже говорили), то як у вас буде час і натхнення. Можна взагалі не чіпати й жити з доброякісним новоутворенням 120 років.
Медик також розвінчала один великий міф про те, що якщо зачепити родимку, то вона в ту ж мить стане злоякісною.
"Ні, це зовсім не так, і після видалення новоутворення не переходять на темну сторону!"- сказала фахівець.
А ось після активної засмаги можна заробити собі меланому, тому відвідуйте дерматолога і користуйтеся на сонці кремом з SPF.
Як ми раніше писали, дерматологи назвали п'ять прихованих ознак раку шкіри.
Читайте також, що лікар рознесла міфи про "бабусині" методи лікування волосся і сказала, чому вони не працюють.