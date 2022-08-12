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Врач рассказала, как лучше всего удалять новообразования и родинки

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Пятница 12 августа 2022 13:25
Врач рассказала, как лучше всего удалять новообразования и родинки Фото: Как правильно удалять новообразования (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Новообразования могут локализоваться в самых разных частях тела и различаются в первую очередь по ткани, из которой формируются. Одного универсального метода для удаления всех видов - нет.

Об этом рассказала доказательный врач-дерматолог Ирина Власенко.

Что важно знать

Для бородавок, например, лучше использовать криодеструкцию, а для папиллом уместной будет именно радиоволна.

Поэтому перед удалением спросите у врача, почему он выбрал именно этот метод и в чем его преимущества именно для вас.

"Я, например, очень люблю, когда пациенты на приеме задают много вопросов, потому что это делает их более осведомленными", - написала медик.

Все, что потом пойдет на гистологию лучше удалять скальпелем. Речь идет о меланоцитарных образованиях, иногда там может спрятаться что-то нехорошее и угрожающее. Да, от скальпеля заживление немного дольше, но это того стоит. От радиоволны или электроножа остаются артефакты (поврежденные ячейки), портящие картинку под микроскопом.

Перед удалением нужно посмотреть в дерматоскоп, чтобы определиться с названием образования и выбрать дальнейшую тактику. Без этого обзора, даже если вы знаете на 100% что там "не рак", ничего удалять нельзя.

Нужно ли удалять новообразования?

Это вы должны решить со своим врачом.

Если новообразование злокачественное или имеет тенденцию к этому (опять возвращаемся к дерматоскопии), то надо удалять в кратчайшие сроки. Если это чисто косметический дефект (как фибропапилломы, о которых мы уже говорили), то как у вас будет время и вдохновение. Можно вообще не трогать и жить с доброкачественным новообразованием 120 лет.

Медик также развенчала один великий миф про то, что если зацепить родинку, то она в тот же миг станет злокачественной.

"Нет, это совсем не так, и после удаления новообразования не переходят на темную сторону!" - сказала специалист.

А вот после активного загара можно заработать себе меланому, поэтому ходите к дерматологу и пользуйтесь на солнце кремом с SPF.

Как мы ранее писали, дерматологи назвали пять скрытых признаков рака кожи.

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