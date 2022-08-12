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Лікар розповіла, як найкраще видаляти новоутворення і родимки

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П'ятниця 12 серпня 2022 13:25
Лікар розповіла, як найкраще видаляти новоутворення і родимки Фото: Як правильно видаляти новоутворення (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Новоутворення можуть локалізуватися в самих різних частинах тіла і розрізняються в першу чергу по тканині, з якої формуються. Одного універсального методу для видалення всіх видів - немає.

Про це розповіла лікар-дерматолог Ірина Власенко.

Що важливо знати

Для бородавок, наприклад, краще використовувати кріодеструкцію, а для папілом доречною буде саме радіохвиля.

Тому перед видаленням запитайте у лікаря, чому він вибрав саме цей метод і в чому його переваги саме для вас.

"Я, наприклад, дуже люблю, коли пацієнти на прийомі задають багато питань, тому що це робить їх більш обізнаними", - написала медик.

Все, що потім піде на гістологію краще видаляти скальпелем. Йдеться про меланоцитарні утворення, іноді там може сховатися щось недобре і загрозливе. Так, від скальпеля загоєння трохи довше, але це того варто. Від радіохвилі або електроножа залишаються артефакти (пошкоджені осередки), що псують картинку під мікроскопом.

Перед видаленням потрібно подивитися в дерматоскоп, щоб визначитися з назвою утворення і вибрати подальшу тактику. Без цього огляду, навіть якщо ви знаєте на 100% що там "не рак", нічого видаляти не можна.

Чи потрібно видаляти новоутворення?

Це ви повинні вирішити зі своїм лікарем.

Якщо новоутворення злоякісне або має тенденцію до цього (знову повертаємося до дерматоскопії), то треба видаляти в найкоротші терміни. Якщо це чисто косметичний дефект (як фібропапіломи, про які ми вже говорили), то як у вас буде час і натхнення. Можна взагалі не чіпати й жити з доброякісним новоутворенням 120 років.

Медик також розвінчала один великий міф про те, що якщо зачепити родимку, то вона в ту ж мить стане злоякісною.

"Ні, це зовсім не так, і після видалення новоутворення не переходять на темну сторону!"- сказала фахівець.

А ось після активної засмаги можна заробити собі меланому, тому відвідуйте дерматолога і користуйтеся на сонці кремом з SPF.

Як ми раніше писали, дерматологи назвали п'ять прихованих ознак раку шкіри.

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