Врач рассказала, кому нельзя соблюдать Великий пост

Великий пост 2020 продлится вплоть до светлого праздника Пасхи, который в этом году выпадает на 19 апреля. Все верующие оганичивают себя в питании, а также стараются придерживаться чистоты в мыслях и поступках. Но есть люди, которым пост, а именно сухоядение, категорически противопоказано. К таким особам относятся люди с проблемами застоя желчи, а также склонные к желчнокаменной болезни.

Если такие люди хотят придерживаться поста - им нужно пройти медицинское обследование.

"Если на УЗИ в брюшной полости наблюдается застой желчи, или уже есть камни, то сухоядение реально противопоказано. Для сокращения желчного пузыря нужна жировая фракция", – рассказала врач-диетолог Анна Мельничук в интервю "Обозревателю".

По словам медика, если с желчным пузырем все в порядке, можно пробовать понемногу поститься.

"Но чтобы не было сухоядения в прямом смысле. Например, только хлебцы", – отметила врач.

Отметим, что соблюдение поста - это не только отказ от жирной и калорийной пищи, но и духовное очищение человека.