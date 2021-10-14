Врач рассказала, когда изжога - признак опасной болезни

Врач-гастроэнтеролог рассказала, в каких случаях изжога - временная неприятность, дающая дискомфорт, а в каких - признак опасной болезни, требующей обращения за медицинской помощью.

На что обратить внимание тем, кто страдает от изжоги - читайте ниже в материале Styler.

По словам доктора Ирины Бережной, изжога - не всегда говорит о заболевании, но если она беспокоит вас регулярно, это нехороший признак.

При однократном проявлении дискомфорта медик советует пересмотреть свой рацион.

"Но если изжога возникает часто, нельзя медлить с обращением к специалисту. Это может быть поражение желудка, двенадцатиперстной кишки, поджелудочной железы, развитие панкреатита. Надо разбираться в той проблеме, которая возникла", - уверена гастроэнтеролог.

Изжога может быть и у здоровых людей

Она может возникать по разным причинам, например:

вы переели и резко наклонились,

сильная физическая нагрузка после еды,

острая еда, после которой может быть не только изжога, но даже боль, спазм,

вследствие аллергической реакции, непереносимости - к примеру, молока, мяса, пива и т. д.

Важно здесь помнить о том, регулярно вас беспокоит изжога или такие случаи единичны и легко объясняются.