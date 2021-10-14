Врач рассказала, когда изжога - признак опасной болезни
Врач-гастроэнтеролог рассказала, в каких случаях изжога - временная неприятность, дающая дискомфорт, а в каких - признак опасной болезни, требующей обращения за медицинской помощью.
На что обратить внимание тем, кто страдает от изжоги - читайте ниже в материале Styler.
По словам доктора Ирины Бережной, изжога - не всегда говорит о заболевании, но если она беспокоит вас регулярно, это нехороший признак.
При однократном проявлении дискомфорта медик советует пересмотреть свой рацион.
"Но если изжога возникает часто, нельзя медлить с обращением к специалисту. Это может быть поражение желудка, двенадцатиперстной кишки, поджелудочной железы, развитие панкреатита. Надо разбираться в той проблеме, которая возникла", - уверена гастроэнтеролог.
Изжога может быть и у здоровых людей
Она может возникать по разным причинам, например:
- вы переели и резко наклонились,
- сильная физическая нагрузка после еды,
- острая еда, после которой может быть не только изжога, но даже боль, спазм,
- вследствие аллергической реакции, непереносимости - к примеру, молока, мяса, пива и т. д.
Важно здесь помнить о том, регулярно вас беспокоит изжога или такие случаи единичны и легко объясняются.
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