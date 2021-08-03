Врач рассказала о главной проблеме после перенесенного COVID-19: не пропустите ее

Люди, которые переболели коронавирусом, сталкиваются с новой проблемой. У них обостряются хронические заболевания. В их число входит и онкология.

По ее словам, люди выявляют онкологические заболевания после перенесенного коронавируса.

"После перенесенного ковида, у нас уже много пациентов, у которых обнаружили онкологические заболевания, опухоли центральной нервной системы. Сначала их первичные симптомы расценивались как постковидные — слабость, головная боль, а когда отправляли их на МРТ, то выявили злокачественные опухоли. Где-то 10-15% мы сталкиваемся с онкологией, которая была скрытая, а после перенесенного ковида эти симптомы прогрессировали", - рассказала медик.

Некоторые симптомы онкологии пациенты воспринимали, как коронавирус и время на лечение рака было упущено. Медики обнаруживали опухоли, когда они уже достигали значительных размеров.

Также коронавирус могут прогрессировать инфекции, которые дремали в организме. К ним относятся корь. краснуха, герпес группа.

"То что мы наблюдали 25-30% развиваются микст-инфекции, то есть когда несколько вирусов или вирусы-бактерии, после перенесенного ковида могут реактивировать другие вирусы, склонные к длительному пребыванию в организме — это герпес группа, корь, краснуха, то есть те инфекции, которые долго находились в организме, а после тяжело перенесенной инфекции реактивируются, и те изменения, которые происходят в нервной системе могут быть обусловлены в том числе реактивацией других патогенов", - рассказала Панасюк.