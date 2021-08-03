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Лікар розповіла про головну проблему після перенесеного COVID-19: не пропустіть її

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Вівторок 03 серпня 2021 11:24
Лікар розповіла про головну проблему після перенесеного COVID-19: не пропустіть її Перенесений коронавірус має небезпеку (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Люди, які перехворіли коронавірусом, стикаються з новою проблемою. У них загострюються хронічні захворювання. У їх число входить і онкологія.

Про це повідомила керівник Центру інфекційних уражень нервової системи Олена Панасюк, пише УНН.

За її словами, люди виявляють онкологічні захворювання після перенесеного коронавірусу.

"Після перенесеного ковіду, у нас вже багато пацієнтів, у яких виявили Онкологічні захворювання, пухлини центральної нервової системи. Спочатку їх первинні симптоми розцінювалися як постковідні - слабкість, головний біль, а коли відправляли їх на МРТ, то виявили злоякісні пухлини. Десь 10-15% ми стикаємося з онкологією, яка була прихована, а після перенесеного ковіду ці симптоми прогресували", - розповіла медик.

Деякі симптоми онкології пацієнти сприймали, як коронавірус і час на лікування раку було втрачено. Медики виявляли пухлини, коли вони вже досягали значних розмірів.

Також коронавірус можуть прогресувати інфекції, які дрімали в організмі. До них відносяться кір. краснуха, герпес група.

"Те що ми спостерігали 25-30% розвиваються мікст-інфекції, тобто коли кілька вірусів або віруси-бактерії, після перенесеного ковіду можуть реактивувати інші віруси, схильні до тривалого перебування в організмі — це герпес група, кір, краснуха, тобто ті інфекції, які довго перебували в організмі, а після важко перенесеної інфекції реактивуються, і ті зміни, які відбуваються в нервовій системі можуть бути обумовлені в тому числі реактивацією інших патогенів", - розповіла Панасюк.

Як ми писали раніше, в Україні в найближчому майбутньому можуть ввести новий локдаун. Це відбудеться в кінці серпня або на початку вересня.

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