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В Украине введут новый локдаун: названы примерные даты

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Вторник 03 августа 2021 08:30
В Украине введут новый локдаун: названы примерные даты Фото: В Украине могут ввести новый локдаун (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В Украине в ближайшем будущем могут ввести новый локдаун. Это произойдет в конце августа или в начале сентября.

Такой прогноз озвучил нардеп от партии "Слуга народа" Александ Качура в эфире канала "Украина 24".

В режиме локдаунов будем жить несколько лет

По его словам, ограничения будут локальными, то есть они будут не везде. Депутат отметил, что такой информацией он обладает на основе аналитических данных.

"Все зависит от нас. Если ты вакцинировался, это еще не значит, что надо перестать пользоваться маской, антисептиком. Мы должны понять, что ближайшие несколько лет мы можем жить в таком режиме", - заявил политик.

Также Качура считает, что в режиме локдаунов украинцам придется жить еще несколько лет.

"Я не хочу пугать. Эта зараза не уйдет. Чтобы ее побороть, нам всем надо соблюдать элементарные правила поведения — тогда нам не надо будет никаких локдаунов вводить. Когда мы поймем, что ситуация ухудшается, тогда нам уже всем надо будет вакцинироваться, получить доступные вакцины и сделать так, чтобы эта проблема вообще ушла в прошлое", - заявил парламентарий.

Карантин в Украине продлен

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что карантин в стране будет продлен с 31 августа. На сколько времени его продлят, он не сообщил.

Как мы ранее сообщали, власти Киева готовятся к наихудшему сценарию по коронавирусу. В частности, из-за того, что осенью ожидается увеличение заболеваемости COVID в столице.

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