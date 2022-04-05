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Врач рассказал всю правду о капельницах "для профилактики и чистки сосудов"

Фото: помогают ли капельницы на самом деле
Автор: Светлана Мащенко

Привычка ставить капельницы для профилактики, чистки сосудов, или как еще говорят - "лечь прокапаться" с нами еще с советских времен. Однако действительно ли это работает? И почему нам становится лучше от такого курса?

Об этом рассказал украинский врач-невролог Евгений Скрипник.

По словам медика, часто врачи назначают препараты, чтобы "были", или по другим причинам. Обычно такие лекарства стоят минимум 400-600 грн за упаковку, что в условиях войны вообще расточительство. И это выкачивание денег у людей.

"Названия лекарств, которые назначают врачи, особенно врачи-неврологи, зависит от того, какая фармакологическая компания преобладает на рынке лекарств и какие она предлагает бонусы врачам. Чем больше бонус врачам, тем больше врач назначает этого лекарства.

Особенно это касается сосудистых и ноотропных препаратов, которые у нас любят колоть внутривенно или капать", - пишет Скрипник.

Нигде в мире нет капельниц для профилактики

Евгений Скрипник говорит, что никто в мире не ложится на капельницы, когда есть головная боль, головокружение или для "чистки сосудов".

Почему же люди испытывают эффект от капельниц

Во-первых, человек приходит в больницу, 1-2 час лежит в кровати, наблюдает как потихоньку ему капают по капельке "лекарства" и срабатывает плацебо-эффект, хотя можно капать просто обычный физраствор и эффект был бы тот же самый.

Во вторых, человек отвлекается от работы, берет отпуск, да и домашние дела откладывает, потому что "лечится" и ему становится лучше, он просто отдохнул.

Если вы можете пить лекарства и воду, то вводить внутривенно ничего не нужно.

"Все сосудистые препараты и ноотропы - без доказательной эффективности и используются только в странах бывшего советского союза. Не тратьте зря своих средств!" - предостерегает медик.

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