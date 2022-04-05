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ОРС как следствие войны: врачи рассказали, как с этим справиться

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Вторник 05 апреля 2022 08:30
ОРС как следствие войны: врачи рассказали, как с этим справиться Фото: как справиться с ГРС (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Тяжелая стрессовая ситуация может вызвать состояние, которое называют ОРС - острая реакция на стресс. Конечно, только часть жертв травматических событий имеют ОРС, ведь наша психика - удивительный механизм, способный к самоисцелению.

Об этом рассказала группа врачей-блогеров, ведущих страницу sviy.doc в Instagram.

ОРС - временное расстройство, которое развивается у человека в ответ на необычный физический или психический стресс (угроза реальной смерти, серьезной травмы или сексуального насилия).

От ПТСР (посттравматического стрессового расстройства) ОРС отличается тем, что развивается после травматического события и длится от 3 дней до 1 месяца. Зато ПТСР возникает не ранее чем через месяц после пережитого.

ОРС характеризуется четырьмя типами симптомов (они должны длиться не менее трех дней для постановки такого диагноза):

  • симптомы повторного переживания травматического события, такие как навязчивые тревожные воспоминания или сны; соматические реакции (повышенное потоотделение, учащенное сердцебиение) и паника при напоминании о травматическом событии;
  • симптомы избегания, такие как избегание мыслей, чувств, разговоров, мест, людей связанных с травматическим событием;
  • симптомы диссоциации, такие как чувство отстраненности от других (измененное ощущение реальности своего окружения или себя, например, видение себя с точки зрения другого), эмоциональная глухость, дереализация, деперсонализация и диссоциативная амнезия (неспособность запомнить важный аспект травматического события);
  • симптомы повышенной возбудимости, такие как плохой сон, раздражительность и чрезмерная настороженность, вспышки гнева (с незначительной провокацией или без нее).

ОРС может прогрессировать до ПТСР через 1 месяц, а может быть временным состоянием, которое исчезнет в течение 1 месяца после воздействия травматического события, и не приведет к ПТСР.

При таких признаках стоит обратиться за помощью и помнить, что такая реакция - не слабость и не психопатология.

Ведь любая реакция на травму является нормальной реакцией на ненормальную ситуацию.

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