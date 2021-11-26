Врач рассказал, сколько времени нужно печени для восстановления после алкоголя

Чтобы восстановиться после алкоголя, печени необходимо от месяца покоя. Если выпить много и за короткий промежуток времени, то организм подвергнется повышенному риску возникновения нарушений.

Об этом заявила доктор Элизабет Роджерс из лондонской клиники Bupa Health Centre, сообщает британское издание The Sun .

"Если алкоголь не слишком сильно влияет на функцию печени, она может полностью восстановиться в течение 4-8 недель", - отметила эксперт.

Национальная служба здравоохранения Англии рекомендует в неделю употреблять не больше 14 небольших бокалов вина или пива.

Если же вы употребляете больше рекомендованной нормы, то подвергаете себя повышенному риску проблем с сердцем, печенью и пищеварительной системой.

Роджерс также подчеркнула, если вы пьете более пяти бокалов вина или пива каждый день в течение двух-трех недель, то подвергаетесь более высокому риску развития заболеваний печени.

"Регулярное употребление слишком большого количества алкоголя может повредить ваши нервы и повлиять на уровень химических веществ-посредников (нейротрансмиттеров) в вашем мозгу", - добавила врач.

Есть предел

Эксперт предупредила, что не стоит за один день выпивать слишком большое количество алкоголя.

"Распределите свое употребление алкоголя на несколько дней и, по возможности, стремитесь к 3-4 безалкогольным дням в неделю. Помните, что 14 небольших бокалов в неделю - это предел, а не цель!" - заявила она.

Также Роджерс предлагает спрашивать себя, почему вы пьете. Это также отличный способ следить за собой и практиковать так называемое "осознанное употребление".

"Делайте паузу перед каждым новым напитком и спрашивайте себя, почему вы пьете, каково это пить этот алкоголь, и как хорошо ли вы себя чувствуете. Все эти простые методы могут улучшить ваши отношения с алкоголем", - заявила она.