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Лікар розповів, скільки часу потрібно печінці для відновлення після алкоголю

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П'ятниця 26 листопада 2021 07:02
Лікар розповів, скільки часу потрібно печінці для відновлення після алкоголю Колаж РБК-Україна: стало відомо, скільки часу потрібно печінці для відновлення після алкоголю
Автор: Роман Мирончук

Щоб відновитися після алкоголю, печінці необхідно від місяця спокою. Якщо випити багато і за короткий проміжок часу, то організм піддасться підвищеному ризику виникнення порушень.

Про це заявила доктор Елізабет Роджерс з лондонської клініки Bupa Health Centre, повідомляє британське видання The Sun.

"Якщо алкоголь не дуже сильно впливає на функцію печінки, вона може повністю відновитися протягом 4-8 тижнів", - зазначила експерт.

Національна служба охорони здоров'я Англії рекомендує в тиждень вживати не більше 14 невеликих келихів вина або пива.

Якщо ж ви вживаєте більше рекомендованої норми, то піддаєте себе підвищеному ризику проблем з серцем, печінкою і травною системою.

Роджерс також підкреслила, якщо ви п'єте більше п'яти келихів вина або пива щодня протягом двох-трьох тижнів, то піддаєтеся більш високому ризику розвитку захворювань печінки.

"Регулярне вживання занадто великої кількості алкоголю може пошкодити ваші нерви і вплинути на рівень хімічних речовин-посередників (нейротрансмітерів) у вашому мозку", - додала лікар.

Є межа

Експерт попередила, що не варто за один день випивати занадто велику кількість алкоголю.

"Розподіліть своє вживання алкоголю на кілька днів і, по можливості, прагніть до 3-4 безалкогольних днів на тиждень. Пам'ятайте, що 14 невеликих келихів на тиждень - це межа, а не мета!" - заявила вона.

Також Роджерс пропонує запитувати себе, чому ви п'єте. Це також відмінний спосіб стежити за собою і практикувати так зване "усвідомлене вживання".

"Робіть паузу перед кожним новим напоєм і запитуйте себе, чому ви п'єте, як воно пити цей алкоголь, і як добре ви почуваєтеся. Всі ці прості методи можуть покращити ваші відносини з алкоголем", - заявила вона.

Нагадаємо, лікарі назвали напій, який може викликати проблеми зі сном і диханням.

Раніше медики перерахували продукти, які допоможуть вам кинути курити.

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