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Врач ужаснул рассказом о COVID-ситуации в Александровской больнице: "в принципе адище"

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Киев, Понедельник 18 октября 2021 21:21
Врач ужаснул рассказом о COVID-ситуации в Александровской больнице: "в принципе адище" Коллаж РБК-Украина: доктор рассказал, что происходит в киевской больнице
Автор: Роман Мирончук

В сети обсуждают переписку врача Александровской больницы Александра Васильева с его женой Анастасией. Доктор написал ей, что в больнице ситуация напряженная и умирают люди - "в принципе адище".

Более подробно о ситуации доктор рассказал изданию "Сегодня".

Врач ужаснул рассказом о COVID-ситуации в Александровской больнице: &quot;в принципе адище&quot;

Скриншот

Все отделения Александровской больницы работают на прием пациентов с COVID-19. Ранее Васильев работал в отделении, которое занималось лор-хирургией. Основная его специализация - хирургия носа, уха и горла.

По словам медика, сейчас средний возраст пациентов больных коронавирусом увеличился. Отделения заполнены людьми от 60 до 92 лет. Раньше было больше пациентов от 45 до 50 лет. И только иногда попадались люди 60+.

У больных множество патологий

"На моем последнем дежурстве у одной пациентки, которой 67 лет, случился инсульт на фоне ковида. Во время болезни поражаются легкие, происходит гипоксия головного мозга. Как результат - инсульт", - заявил врач.

Он также отметил, что у двух пациентов произошел инфаркт миокарда. Это случилось тоже на фоне COVID-19, от которого страдает система кровообращения, поскольку кровь становится более густой.

У одного из пациентов, который страдает сахарным диабетом, инфаркт произошел во второй раз. Васильев отметил, что очень много больных с осложнениями. И это люди старше 65 лет, которые не делали вакцинацию.

Медработникам недоплачивают

Доктор говорит, что на медсетсрах сейчас очень большая нагрузка, так как они контактируют с больными и делают за смену более 200 инъекций. При этом им обещали за труд доплату в размере 300%, но этих денег никто не видел.

"За последний месяц они получили доплату лишь 30%. Я считаю, что это несправедливо по отношению к сотрудникам, которые работают в ковидном отделении и рискуют своей жизнью", - подчеркнул доктор.

Отмечается, что медикам скорой помощи Киева выплачивают доплаты в размере 300%.

Напомним, в Харькове пациентов с тяжелой формой COVID-19 и низкой сатурацией не хотят госпитализировать из-за отсутствия мест в больницах.

Мы также писали о том, что в Украине могут ввести штрафы для пассажиров за проезд без теста или сертификата.

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