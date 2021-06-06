Врач рассказал, что произойдет с организмом, если часто пить пиво

Врач-нарколог рассказал про последствия частого употребления пива. Пенный алкоголь полюбляют многие украинцы особенно в летнее время. Да и реклама показывает нам, что пиво - безобидный способ утолить жажду и хорошо провести время в компании друзей. Но медики говорят, что на деле все не так, ведь частое употребление пива чревато серьезными проблемами.
Об этом сообщает clutch.
Медики давно уже выделяют зависимость от пива в отдельный вид - так называемый пивной алкоголизм. Такое пристрастие может постепенно развиваться в течение нескольких лет, а в результате приводит к переходу на более крепкие напитки.
"Пивная зависимость опасна специфическим отношением общества к употреблению пива. Воспринимать это как проблему, причем требующую лечения, здоровью и жизни человека - мешают финансовые компании, ярко и интересно представляющие пиво на рынке. Пиво предлагается, как утоляющий жажду напиток, но при этом умалчивается, что в каждой бутылке содержится 50-100 грамм (!) чистого спирта", - говорит врач-нарколог Сергей Худолей.
Нарушается работа сердечно-сосудистой системы (происходит утолщение сердечной стенки, расширение полости - "пивное сердце", некроз сердечной мышцы, инфаркт).
Пиво негативно сказывается на работе ЖКТ и других органов (вероятно развитие гастрита, панкреатита, гепатоза, цирроза печени, нарушение функции почек).
Меняется внешний вид человека - появляется отечность конечностей, одутловатость лица.
Из-за нарушения гормонального фона у мужчин развивается ожирение "по женскому типу" (увеличение груди, таза, живота), у женщин грубеет голос, появляются волосы на лице, нарушается либидо, репродуктивная функция.
Влияет напиток также на мозг и нервную систему: происходит гибель клеток головного мозга, развивается деменция, эпилепсия, ухудшается зрение, слух, появляются нарушения сна, возможна невропатия, нарушение чувствительности, парезы конечностей.
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