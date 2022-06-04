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Врач рассказал, почему "фуфломицины помогают" детям

Новина українською →
Суббота 04 июня 2022 08:55
Врач рассказал, почему "фуфломицины помогают" детям Фото: Почему детям назначают фуфломицины (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Очень часто врачи прописывают детям неработающие лекарства, то есть фуфломицины, мамы думают, что они помогают.

Почему так происходит рассказал врач невролог и психиатр высшей категории Евгений Скрыпник.

Почему ребенку назначают неэффективные лекарства

Например ребенок в последнее время стал плохо спать, стал нервным и мама очень волнуется и начинает давать какие-то сиропы из аптеки под названием "Здоровый сон вашего малыша" и хотя никаких там нормальных действующих веществ нет, но лекарство действует.

Все дело в эффекте плацебо, объясняет врач.

"Но плацебо для мамы, она же лечит, она все сделала, чтобы помочь ребенку, не сидела на месте, читала форумы, ходила к врачам, ходила в аптеку. Мама сделала дело и знает что ребенок лечится, он не присматривается как там ребенок, мама становится не фиксированной на этом и тоже начинает выполнять рекомендации врача относительно прогулок на улице, физической культуре и т.д. И дети чувствуют, что мама успокоилась и сами становятся более спокойными", - рассказал Евгений.

Так же часто действуют плацебо препараты на детей старшего возраста, особенно при тиках, при ночном энурезе и т.д.

"Тревожная мама обращает постоянно внимание на своего ребенка, волнуется, переживает и когда начинает лечить просто меньше внимания обращает на ребенка – она же лечит", - резюмировал невролог.

Ранее врач назвал самые известные фуфломицины, которыми врачи пытаются лечить украинцев. Обратите на это внимание.

Также медик говорил, что очень часто врачи прописывают украинцам при тревожности и панических атаках абсолютно бесполезные препараты.

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