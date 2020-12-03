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Украинский доктор рассказал, почему температуру 37 сбивать не нужно

Ровно, Четверг 03 декабря 2020 10:52
Украинский доктор рассказал, почему температуру 37 сбивать не нужно
Врач рассказал, нужно ли сбивать температуру 37 (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Недавно в сети появилось заявление израильского врача Бориса Бриля о том, что температуру 37 нужно сбивать. По мнению украинского врача Павла Силковского, это не совсем так.

"Это тот момент, когда смешали все в кучу и просто вводят в заблуждение простых людей. Я предполагаю, что даже слова врача здесь тоже трактуются неправильно. И температура, и кашель, и боль в организме служат защитными процессами, которые обеспечивают и поддерживают гомеостаз. Однако, если пациент находится под контролем врача, то некоторые из этих механизмов можно устранять", - написал медик на Facebook-странице "По той бік новин".

Если сбивать температуру 37 можно пропустить ряд очень важных симптомов. Медик отмечает, что, например в случае с коронавирусом температура играет противовирусную роль.

"Но если мы лечим вирусную инфекцию, антибиотик против нее бессилен. Противовирусные препараты часто тоже неэффективны. Например, против COVID. В таком случае остается только температура, повышение которой также играет противовирусную роль. Если в таком случае мы еще и снижаем температуру, можем иметь гораздо худшие последствия. Все это может закончиться очень плачевно", - считает врач.

Нужно отметить, что самое важное решение сбивать вам температуру или нет, должен принимать лечащий врач.

Как мы ранее писали, врач развеял главный миф о температуре 37.

Читайте также, доктор Павел Силковский сообщил, что коронавирус пойдет на спад даже без локдауна.

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Новости Украины Жизнь температура

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