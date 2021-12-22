Врач рассказал, кому опасно быть на сильном морозе

В Украину пришли сильные морозы и холода. Но не многие люди знают, что есть те, кому выходить на улицу сейчас очень опасно.
Медик Андрей Тяжельников сообщил, кому категорически нельзя промерзать на холоде, пишет РИА Новости.
"Сильные морозы особенно опасны людям, имеющим хронические заболевания органов дыхания. У них может появляться одышка, кашель, обострение заболеваний", - сообщил он.
Эксперт добавил, что даже у вполне здоровых людей могут быть совсем неприятные ощущения на морозном воздухе. Поэтому одевайтесь по погоде и утепляйтесь.
"Они могут испытывать затруднение в дыхании, спазмы. Поэтому нужно обязательно закрывать лицо шарфом и стараться сокращать пребывание на холоде", - отметил медик.
У некоторых людей холодовая аллергия может возникнуть при температуре от минус 10 градусов. У всех людей на морозе немного краснеет и зудит кожа, а если у человека аллергия на мороз, то у него возникает не только покраснение. Кожа начинает чесаться, появляются высыпания по всему телу, отек.
Как мы писали ранее, названы продукты, которые опасно есть на морозе.