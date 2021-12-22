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Лікар розповів, кому небезпечно бути на сильному морозі

Автор: Людмила Жукова

В Україну прийшли сильні морози і холоди. Але не багато людей знають, що є ті, кому виходити на вулицю зараз дуже небезпечно.

Медик Андрій Тяжельников повідомив, кому категорично не можна промерзати на холоді, пише РІА Новости.

Кому небезпечні морози

"Сильні морози особливо небезпечні людям, які мають хронічні захворювання органів дихання. У них може з'являтися задишка, кашель, загострення захворювань", - повідомив він.

Експерт додав, що навіть у цілком здорових людей можуть бути зовсім неприємні відчуття на морозному повітрі. Тому одягайтеся по погоді і утеплюйтеся.

"Вони можуть відчувати утруднення в диханні, спазми. Тому потрібно обов'язково закривати обличчя шарфом і намагатися скорочувати перебування на холоді", - зазначив медик.

Кому ще небезпечний мороз

У деяких людей холодова алергія може виникнути при температурі від мінус 10 градусів. У всіх людей на морозі трохи червоніє і свербить шкіра, а якщо у людини алергія на мороз, то у нього виникає не тільки почервоніння. Шкіра починає свербіти, з'являються висипання по всьому тілу, набряк.

Як ми писали раніше, названі продукти, які небезпечно їсти на морозі.

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