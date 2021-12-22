Лікар розповів, кому небезпечно бути на сильному морозі

Кому небезпечні морози

"Сильні морози особливо небезпечні людям, які мають хронічні захворювання органів дихання. У них може з'являтися задишка, кашель, загострення захворювань", - повідомив він.

Експерт додав, що навіть у цілком здорових людей можуть бути зовсім неприємні відчуття на морозному повітрі. Тому одягайтеся по погоді і утеплюйтеся.

"Вони можуть відчувати утруднення в диханні, спазми. Тому потрібно обов'язково закривати обличчя шарфом і намагатися скорочувати перебування на холоді", - зазначив медик.

Кому ще небезпечний мороз

У деяких людей холодова алергія може виникнути при температурі від мінус 10 градусів. У всіх людей на морозі трохи червоніє і свербить шкіра, а якщо у людини алергія на мороз, то у нього виникає не тільки почервоніння. Шкіра починає свербіти, з'являються висипання по всьому тілу, набряк.