ru ua
Ср, 22 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Лікар розповів, кому небезпечно бути на сильному морозі

Новость на русском →
Середа 22 грудня 2021 13:57
Лікар розповів, кому небезпечно бути на сильному морозі Кому не можна перебувати на морозі (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

В Україну прийшли сильні морози і холоди. Але не багато людей знають, що є ті, кому виходити на вулицю зараз дуже небезпечно.

Медик Андрій Тяжельников повідомив, кому категорично не можна промерзати на холоді, пише РІА Новости.

Кому небезпечні морози

"Сильні морози особливо небезпечні людям, які мають хронічні захворювання органів дихання. У них може з'являтися задишка, кашель, загострення захворювань", - повідомив він.

Експерт додав, що навіть у цілком здорових людей можуть бути зовсім неприємні відчуття на морозному повітрі. Тому одягайтеся по погоді і утеплюйтеся.

"Вони можуть відчувати утруднення в диханні, спазми. Тому потрібно обов'язково закривати обличчя шарфом і намагатися скорочувати перебування на холоді", - зазначив медик.

Кому ще небезпечний мороз

У деяких людей холодова алергія може виникнути при температурі від мінус 10 градусів. У всіх людей на морозі трохи червоніє і свербить шкіра, а якщо у людини алергія на мороз, то у нього виникає не тільки почервоніння. Шкіра починає свербіти, з'являються висипання по всьому тілу, набряк.

Як ми писали раніше, названі продукти, які небезпечно їсти на морозі.

Читайте РБК-Україна в Google News
морозы
LITE
День святої Ганни: що потрібно зробити в день покровительки жінок і дітей
День святої Ганни: що потрібно зробити в день покровительки жінок і дітей