Врач рассказал, кому нужна обязательная прививка от гриппа: 2 категории людей

Он отметил, что беременным женщинам и пожилым людям эту прививку нужно делать обязательно.

"Это люди с определенным набором заболеваний, а также беременные и пожилые люди. Этим людям действительно стоит. Другим людям также стоит, но уровень - кому и насколько необходимо - тоже разный. Всем людям, кто не хочет переболеть гриппом (а такая вероятность, что он придет, высокая), следует сделать прививку от гриппа ", - рассказал он.

Донской сообщил, что можно делать две прививки - от коронавируса и гриппа. Эти прививки на друг друга не влияют, их можно совмещать.

Медик обратил внимание на проблему сердечно-сосудистых заболеваний.

"Некая прививка от летальности сердечно-сосудистых заболеваний - это регулярно ходить к кардиологу. Если у вас есть жалобы, если у вас есть давление, то определенные рекомендации, которые вам может предоставить кардиолог - это некая "прививка от смерти". У нас очень много людей, которые игнорируют симптомы - особенно мужчины среднего и старшего возраста. Это почему-то считается проявлением некой "мужественности": у меня давление высокое, но к врачу не пойду", - резюмировал он.

Напомним, что в Украину поступили такие вакцины от гриппа: "Ваксигрипп Тетра", "Инфлувак Тетра" и "Джиси Флю Квадривалент". Эти прививки платные.