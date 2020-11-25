Врач рассказал, каким должен быть правильный карантин в Украине

Карантин выходного дня в Украине не даст эффективных результатов, считает врач-иммунолог Федор Лапий. Более того, вопрос введения полного локдауна требует срочного реагирования. Когда в Украине произойдет коллапс медицинской системы и что нужно, чтобы этого не допустить, медик рассказал в эфире Апостроф Live.

По мнению врача, тотальный и очень строгий карантин нужно вводить уже сейчас.

"Нужно вводить краткосрочный, но сильный локдаун для того, чтоб не войти в пике, из которого мы просто не выйдем. 30 тысяч – это уже будет паралич, это коллапс", – подчеркнул он.

Также врач выразил мнение, что удерживать заболеваемость коронавирусной инфекцией можно только с помощью строгого соблюдения карантинных мер.

"Мы видим примеры Италии, Франции, Германии, Австрии, когда полиция занимает основную позицию, власть не занимается популизмом перед местными выборами, а жестко реагирует на нарушения соблюдения карантинных мероприятий. Штрафует бары, кафе, рестораны независимо от их принадлежности", – аргументирует свою точку зрения Лапий.

Врач высказался и о том, что не все меры, которые принимаются в Европе, будут одинаково эффективны для Украины. Причина тому – низкий контроль исполнения предписанных мер, в том числе.

"Мы не Сингапур. Мы даже не немцы с австрийцами, которые выполняют рекомендации правительства. Мы украинцы. И в данном случае здесь нужно понимать, что мы можем принять лучшие карантинные мероприятия с точки зрения теории их эффективности, но при отсутствии их исполнения и контроля за их выполнением, от них будет помощь – как мертвому припарка. Но такие жесткие реакции будут не в пользу популярности действующей власти", – отметил Федор Лапий.

Отметим, что Максим Степанов дал оценку карантину выходного дня, сказав, что считать пока еще рано.

Ранее в Госстате также рассказали, какие болезни чаще всего убивают украинцев. И коронавирус далеко не на первом месте.

Тем временем в Украине 13 882 новых случая коронавируса по состоянию на среду, 25 ноября. Больше всего заражений в Днепропетровской, Запорожской областях и Киеве.