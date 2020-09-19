Врач рассказал, в каких случаях опасно носить маску: будьте осторожны!

Носить маску длительное время может быть опасно. Медики отмечают, что вред этого средства защиты наступает тогда, когда человек долгое время ее не меняет, хранить в ненадлежащих условиях и неправильно использует. О пользе и потенциальной опасности масок рассказал врач-инфекционист Евгений Дубровский в Facebook.

Медик делится, что для врачей ношение маски – это защита себя и пациента от попадания жидкостей в рот, глаза или рану, которые могут передать инфекцию. Маска может защитить от коронавируса, но эффективнее всего будет, если носить ее будет больной или тот, кто контактировал с зараженным в течение последних 14 дней.

"Если на вас вплотную кашляют, брызгают слюной, чихают или плюют (тогда маска защищает - ред.). Опять же - жидкости. Вирус передается воздушно-капельным путем. От капельного пути передачи маска будет защищать. Но намного эффективнее, разумнее и логичнее одевать маску на больного, а не здорового. Потому что тогда в воздухе практически не будет вируса, он весь с выделяемыми больным жидкостями останется на внутренней поверхности в маске", - сказал Дубровский.

При этом больным можно носить только обычные маски. Респираторы наоборот – запрещены. Связано это с клапаном, из которого выходит выдыхаемый воздух. При этом врач также рассказал, когда обычная маска может стать опасной для здоровья. По его мнению, когда люди носят маску в кармане штанов и не меняют ее длительное время, она может нанести больше вреда, чем пользы, так как собирает грязь, пыль, бактерии и другие опасные вещества.

"Медицинская маска в таком виде, как мы все ее используем, это уже давным-давно не средство защиты, а всего лишь… билет на автобус, проездной в метро или пропуск в магазин. Тем более, все эти тканевые повязки на лице – о какой защите речь?", - отметил медик.

Дубровский подчеркнул, что если бы правительство действительно считало, что медицинские маски эффективны и помогают справиться с уровнем заражения, их бы раздавали бесплатно. Чтобы люди могли их менять каждые 2 часа, как положено.

"Все, что мы наблюдаем сейчас - лишь внешняя показуха. Реальная картина использования масок не имеет никакого отношения к противоэпидемическим мерам. Увы…", - подытожил инфекционист.

Стоит отметить, что ранее Минздрав опубликовал список стран "красной" зоны.

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