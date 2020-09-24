Врач рассказал, какие тяжелые болезни может вызывать грязный воздух Киева

Загрязнение воздуха в Киеве может вызывать тяжелые болезни (коллаж: РБК-Украина)

Грязный воздух в Киеве особенно опасен для детей и людей 65+

Киев в єтом году возглавил рейтинг самых грязных городов. Огромное количество автомобилей, извечные пробки, да еще и пожары, в том числе и в Чернобыле, приводят к многочисленным проблемам со здоровьем.

Андрей Роханский, врач, кандидат медицинских наук, рассказал, чем чревато постоянное нахождение в условиях загрязненного воздуха, пишет УНН.

В первую очередь, это болезни верхних и нижних дыхательных путей. Второе - ряд аллергических заболеваний. И речь идет не только о болезнях легких или бронхов, грязный воздух может приводить к онкологии.

Кроме того, загрязнения оседают на поля, огороды, водоемы. И токсины попадают в наш желудочно-кишечный тракт. Это могут быть гастроэнтериты, язвенная болезнь, болезнь кишечника и тоже с онкологией.

Врач уверен, что главной причиной грязного столичного воздуха является автотранспорт и вечные пробки. Особенно критическая ситуация в центре города - здесь форточку лучше не открывать.

В группе риска, в первую очередь, дети и люди в возрасте.

"Дети у которых не сформировалась ещё дыхательная система до 5 лет, и вся пожилая группа, начиная от 65 лет. Это наиболее подверженная группа прямому воздействию этих факторов", - добавил медик.

Напомним, что недавно жители Осокорков и Позняков задыхались от грязного воздуха из-за пожаров на свалке.

Ранее мы писали, что ученые названы главные источники загрязнения в квартире.