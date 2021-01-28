Врач рассказал, что будет, если носить две маски одновременно

Врач рассказала о последствиях ношения двух масок (фото: freepic.com)

Ношение двух защитных масок на лице может привести к очень печальным последствиям. Такое действие может вызвать сонливость и усталость.

Об этом сообщила РИА Новости глава терапевтического отделения израильской больницы Шамар Асаф А-Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман.

"У каждой вещи есть и отрицательный эффект, потому что когда человек дышит, он выделяет углекислый газ. С одной стороны, две маски, конечно, защищают, через них может проникнуть меньшее количество частичек вируса. Но с другой стороны, и меньше кислорода человек вдыхает. Он создает вокруг своего носа повышенное содержание углекислого газа и у него могут появиться и усталость, и сонливость, и повышение углекислого газа в крови", - рассказала инфекционист.

По словам врача, нет никаких данных, которые бы говорили, что обычной хирургической маски недостаточно для ежедневной защиты от коронавируса.

"Единственное, когда мы говорим, что нужно носить маску N95 - это когда мы лечим больного с респираторными симптомами, когда общаемся с человеком, про которого знаем, что он заражен или когда лечим такого человека. В таких случаях, конечно, лучше N95", - сказала Гольцман.

Отметим, что в последнее время некоторые чиновники и политики замечены сразу в двух масках. Новый президент США Джо Байден также надевал сразу две маски на лицо.

По словам врача, одной правильно надетой маски будет вполне достаточно, чтобы защитить себя от коронавируса.

Как мы писали ранее, назван способ ношения маски, который дает двойную защиту от коронавируса.