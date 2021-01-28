Лікар розповів, що буде, якщо носити одночасно дві маски

Лікар розповіла про наслідки носіння двох масок (фото: freepic.com)

Носіння двох захисних масок на обличчі може призвести до дуже сумних наслідків. Така дія може викликати сонливість і втому.

Про це повідомила РІА Новини глава терапевтичного відділення ізраїльської лікарні Шамар Асаф А-Рофе, лікар-інфекціоніст Галина Гольцман.

"У кожної речі є і негативний ефект, тому що коли людина дихає, вона виділяє вуглекислий газ. З одного боку, дві маски, звичайно, захищають, через них може проникнути менша кількість частинок вірусу. Але з іншого боку, і менше кисню людина вдихає. Вона створює навколо свого носа підвищений вміст вуглекислого газу й у неї можуть з'явитися і втома, і сонливість, і підвищення вуглекислого газу в крові ", - розповіла інфекціоніст.

За словами лікаря, немає жодних даних, які б говорили, що звичайної хірургічної маски недостатньо для щоденного захисту від коронавірусу.

"Єдине, коли ми говоримо, що потрібно носити маску N95 - це коли ми лікуємо хворого з респіраторними симптомами, коли спілкуємося з людиною, про якого знаємо, що він заражений або коли лікуємо таку людину. У таких випадках, звичайно, краще N95", - сказала Гольцман.

Відзначимо, що останнім часом деякі чиновники і політики помічені відразу у двох масках. Новий президент США Джо Байден також одягав відразу дві маски на обличчя.

За словами лікаря, однією правильно одягненою маски буде цілком достатньо, щоб захистити себе від коронавірусу.

Як ми писали раніше, названий спосіб носіння маски, який дає подвійний захист від коронавірусу.