Врач рассказал о безопасной "дозе" мороженого для человека

Мороженое любят практически все (фото: pixabay.com)

Лор-врач рассказал о безопасной доле лакомства

Ни для кого не секрет, что с наступлением лета потребление такого десерта как мороженое очень возрастает. Это лакомство любят и взрослые, и дети. Но увлекаться им не стоит, а про употребление мороженого каждый день стоит забыть насовсем.

Лор-врач высшей категории Владимир Зайцев сообщил, что безопасная "доза" мороженого - это две порции в неделю. Об этом медик рассказал изданию ТАСС.

По словам медика, категорически запрещается лакомиться этой сладостью каждый день. Если вы будете переедать - то вам "светят" хронические заболевания лор-органов, фарингит, ларингит, риносинусит и другие болезни.

Для минимизации рисков врач рекомендует запивать мороженое горячим чаем и отдавать предпочтение фруктовому льду.

Этот десерт нельзя есть быстро, в противном случае можно переохладить зубы и десна, а это грозит невритом тройничного нерва. Не стоит есть мороженое в помещении с кондиционером.

Зайцев рассказал, что детям можно есть мороженое примерно с четырех лет. Но давать стоит только половину обычной порции. Ребенок в этом возрасте еще развивается, и холодные продукты могут негативно сказать на его здоровье в будущем.

Как мы ранее писали, эксперт перечислила продукты, которые не будут полезны для здоровья и талии.

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Автор: Людмила Жукова