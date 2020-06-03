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Лікар розповів про безпечну "дозу" морозива для людини

STYLERЖиття    03.06.2020 - 06:44
Лікар розповів про безпечну "дозу" морозива для людини
Морозиво люблять практично всі (фото: pixabay.com)

Лор-лікар розповів про безпечну частку ласощів

Ні для кого не секрет, що з настанням літа споживання такого десерту як морозиво дуже зростає. Ці ласощі люблять і дорослі, і діти. Але захоплюватися їми не варто, а про вживання морозива кожен день варто забути назавжди.

Лор-лікар вищої категорії Володимир Зайцев повідомив, що безпечна "доза" морозива - це дві порції на тиждень. Про це медик розповів виданню ТАСС.

За словами медика, категорично забороняється ласувати цією насолодою кожен день. Якщо ви будете переїдати - то вам "світять" хронічні захворювання лор-органів, фарингіт, ларингіт, риносинусит та інші хвороби.

Для мінімізації ризиків лікар рекомендує запивати морозиво гарячим чаєм і віддавати перевагу фруктовому льоду.

Цей десерт не можна їсти швидко, інакше можна переохолодити зуби і ясна, а це загрожує невритом трійчастого нерва. Не варто їсти морозиво в приміщенні з кондиціонером.

Зайцев розповів, що дітям можна їсти морозиво приблизно з чотирьох років. Але варто давати тільки половину звичайної порції. Дитина в цьому віці ще розвивається, і холодні продукти можуть негативно позначитись на її здоров'і в майбутньому.

Як ми раніше писали, експерт перерахувала продукти, які не будуть корисні для здоров'я і талії.

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Автор: Людмила Жукова

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