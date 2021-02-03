Врач раскрыл стоимость лечения от COVID-19 в Украине: суммы просто космические

В Украине стоимость лечения от коронавирусной болезни зависит от сложности заболевания и возможных осложнений, и в некоторых случаях она может достигать 60 тысяч гривен и более.

Об этом заявил известный львовский врач Тарас Жиравецкий в интервью УНИАН.

Доктор подробно рассказал о разных случаях и объяснил, сколько денег может уйти у пациента, чтобы вылечиться от COVID-19.

Так, дешевле всего лечиться в домашних условиях, когда речь идет о легкой форме заболевания - в среднем это около 2-3 тысяч гривен.

"Хотя для большинства наших пенсионеров и эта сумма является заоблачной, ведь часто равна размеру самой пенсии", - отметил Жиравецкий.

Если возникают осложнения и лечиться приходится в стационаре, то цена вопроса значительно увеличивается - от 30 тысяч гривен.

Врач обратил внимание, что такие суммы возникают, если больница не обеспечена необходимыми лекарствами, и добавил, что "в большинстве случаев так и есть".

Доктор рассказал, что в сложных случаях возникает необходимость принимать препараты биолоджики, которые важны при определенных этапах заболевания. В такой ситуации "суммы получаются просто космические - до 60 тысяч гривен".

По словам Жиравецкого, биолоджики в Украине сначала были выделены на некоторые больницы, но это было точечно - "капля в море".

"Государство вряд ли смогло бы себе позволить обеспечить всех пациентов этими лекарствами", - говорит врач.

Также он рассказал, что после попадания в стационар пациенту еще предстоит пройти период реабилитации, когда нужно время на восстановление и некоторый период приходится принимать определенные симптоматические препараты. Их стоимость иногда достигает нескольких тысяч гривен.

"А еще могут понадобиться кислородные концентраторы (для реабилитации или лечения дома при нетяжелых случаях). Их можно взять в аренду или даже купить. Они стоят примерно 50 тысяч гривен", - отметил Жиравецкий.

Врач также высказался о лекарственном препарате "Ремдесивир", который украинцы нередко принимают при COVID-19. Медик признает, что препарата в Украине недостаточно много и он очень дорогой - минимум 250 долларов за ампулу, а их больному нужно минимум 5.

"То есть курс лечения - неподъемная сумма, потому что речь идет действительно о тысячах долларов. Государство этого препарата не имеет в достаточном количестве. К тому же он эффективен только с первых дней заболевания", - добавил доктор.

Напомним, что недавно глава Минздрава Максим Степанов расставил точки над "і" в вопросе компенсации затрат на лекарства от COVID-19.

Ранее сообщалось, что врач назвал симптомы легкой формы коронавируса и отметил, что признаки похожи на ОРВИ.