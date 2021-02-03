Лікар розкрив вартість лікування від COVID-19 в Україні: суми просто космічні

В Україні вартість лікування від коронавірусної хвороби залежить від складності захворювання і можливих ускладнень, і в деяких випадках вона може досягати 60 тисяч гривень і більше.

Про це заявив відомий львівський лікар Тарас Жиравецький в інтерв'ю УНІАН.

Доктор докладно розповів про різні випадки та пояснив, скільки грошей може піти у пацієнта, щоб вилікуватися від COVID-19.

Так, найдешевше лікуватися в домашніх умовах, коли мова йде про легку форму захворювання - в середньому це близько 2-3 тисяч гривень.

"Хоча для більшості наших пенсіонерів і ця сума є захмарною, адже часто дорівнює розміру пенсії", - зазначив Жиравецький.

Якщо виникають ускладнення і доводиться лікуватися в стаціонарі, то ціна питання значно збільшується - від 30 тисяч гривень.

Лікар звернув увагу, що такі суми виникають, якщо лікарня не забезпечена необхідними ліками, і додав, що "в більшості випадків так і є".

Доктор розповів, що в складних випадках виникає необхідність приймати препарати біолоджики, які важливі при певних етапах захворювання. В такій ситуації "суми виходять просто космічні - до 60 тисяч гривень".

За словами Жиравецкого, біолоджики в Україні спочатку були виділені на деякі лікарні, але це було точково - "крапля в морі".

"Держава навряд чи змогла б собі дозволити забезпечити всіх пацієнтів цими ліками", - каже лікар.

Також він розповів, що після потрапляння в стаціонар пацієнтові ще належить пройти період реабілітації, коли потрібен час на відновлення і деякий період доводиться приймати певні симптоматичні препарати. Їх вартість іноді досягає декількох тисяч гривень.

"А ще можуть знадобитися кисневі концентратори (для реабілітації або лікування вдома при неважких випадках). Їх можна взяти в оренду чи купити. Вони коштують приблизно 50 тисяч гривень", - зазначив Жиравецький.

Лікар також висловився про лікарський препарат "Ремдесивір", який українці нерідко приймають при COVID-19. Медик визнає, що препарату в Україні недостатньо і він дуже дорогий - мінімум 250 доларів за ампулу, а їх хворому потрібно щонайменше 5.

"Тобто курс лікування - непідйомна сума, бо мова йде дійсно про тисячі доларів. Держава цього препарату не має у достатній кількості. До того ж він ефективний лише з перших днів захворювання", - додав доктор.

Нагадаємо, що нещодавно глава МОЗ Максим Степанов розставив крапки над "і" у питанні компенсації витрат на ліки від COVID-19.

Раніше повідомлялося, що лікар назвав симптоми легкої форми коронавірусу і зазначив, що ознаки схожі на ГРВІ.