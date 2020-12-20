Врач-пульмонолог развенчала главные мифы о коронавирусе: чего на самом деле стоит опасаться

Врач-пульмонолог Светлана Гук развенчала мифы о коронавирусе (коллаж: РБК-Украина)

Вокруг коронавирусной инфекции существует множество мифов. Врач-пульмонолог, заведующая инфекционным отделением Киевской городской клинической больницы № 17 Светлана Гук рассказала, что действительно является правдой, и что может навредить вашему здоровью.

Врач ответила на один из популярных мифов о том, что повторно заболеть нельзя. В ее практике были случаи повторного заражения COVID-19 через 4 месяца после выздоровления. Об этом она рассказала в эфире программы "Один, Два и Ты" на телеканале Апостроф TV.

По ее словам, эксперты также говорят о том, что возможно происходит не повторное заражение, а вирус просто остается в организме и при определенных обстоятельствах активизируется, как это делает герпес.

Тот, кто контактировал с больным, сразу становится бессимптомным носителем.

Светлана отметила, что это неправда. Но в идеале, при контакте с зараженными нужно идти на самоизоляцию. В реальности мы все можем контактировать в нашей жизни с зараженными, и если все пойдут на самоизоляцию - экономика остановится.

Также существует много случаев, когда коронавирусом заболела вся семья, а кто-то один из членов семьи не заболел.

Лучше пропить антибиотики, чтобы они точно справились с COVID-19.

Эксперт также развенчала этот миф. По ее словам, на вирусную инфекцию антибиотики, в лучшем случае, не подействуют. Антибиотики нужно принимать, если уже есть признаки бактериальной инфекции.

Те, кто принимает цинк и витамин С, могут не боятся коронавируса.

Это неправда, поскольку заразиться могут все.

После каких симптомов нужно понимать, что следующий шаг - это госпитализация?

По словам врача, у каждого должен быть пульсоксиметр. Повод для госпитализации - сатурация 92 и ниже. При этом удушье может быть и психосоматического плана.

При заболевании в первые пять дней не бывает осложнений. В это время вы должны лежать дома и много пить. Но если упала температура, и где-то начиная с седьмого дня вы получили вторую волну температуры на уровне 39-39,5, которая плохо сбивается даже при приеме жаропонижающих препаратов - это плохой признак.

Необходимо сдавать анализы, но не спешить делать КТ. Врач говорит, что КТ - ненужная вещь, если у вас диагноз COVID-19.

Напомним, Голубовская объяснила, в каком случае больные COVID-19 оплачивают лекарства в медучреждении.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения перечислили ряд симптомов, по которым можно определить заражение COVID-19.