Голубовская обьяснила, в каком случае больные COVID-19 оплачивают лекарства в медучреждении

Лечение в медучреждениях в основном бесплатное, говорит Голубовская (фото: РБК-Украина)

В Украине людей с коронавирусом лечат бесплатно в государственных медицинских учреждениях. Однако иногда случается, когда пациентам самим приходится "бегать" в аптеку за лекарствами и покупать их за свой счет.

Заслуженный врач Украины, инфекционист Ольга Голубовская в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" назвала причину такой ситуации. По ее словам, процесс закупки медучреждением препаратов длительный, поскольку в стране установлен жесткий контроль над приобретением лекарств за государственные деньги.

Поэтому, если на момент госпитализации пациента, в больнице отсутствуют медпрепараты, потому что идет их закупка, пациентов иногда могут попросить купить нужные средства за свой счет. Но, как заверила Голубовская, это не на постоянной основе, а временно, пока "лекарство" едет в медучреждение.

"Бывает такая ситуация: закончились медицинские препараты, чтобы их закупить есть определенная процедура тендеров и тому подобное. Больные же этого не ждут, больной сейчас поступил, ему сейчас надо. Приходится говорить: "Аожалуйста, пойдите купите какие-то там себе лекарства". Но это временно", - пояснила инфекционист.

Кроме того, Голубовская считает, что в вопросах распределения средств на медицинскую систему, руководители на местах могут направлять деньги на другие нужды области или региона. Поэтому, по ее мнению, решения о медицинской системе должны приниматься централизованно.

"В большинстве случаев у нас все совершенно бесплатно. Иногда бывают такие короткие промежутки, в регионах почему-то. Потому что некоторые руководители на местах те деньги, которые им выделят, они на свое усмотрение их тратят", - подытожила она.

Напомним, инфекционист увидела в COVID-19 признаки страшной пандемии Средневековья, жертвами которой стали десятки миллионов людей.

Как сообщалось, Ольга Голубовская также предупредила о новой возможной вспышке эпидемии коронавируса в Украине в конце этой зимы.

Напомним, в предыдущем выпуске ток-шоу министр социальной политики Украины Марина Лазебная рассказала, как получить 8 тысяч гривен помощи от государства.

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А вот Михеил Саакашвили рассказал, переживет ли бизнес жесткий карантин в Украине, а также озвучил размер "дыры в бюджете".

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