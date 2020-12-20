Лікар-пульмонолог розвінчала головні міфи про коронавірус: чого насправді варто побоюватися

Лікар-пульмонолог Світлана Гук розвіяла міфи про коронавірус (колаж: РБК-Україна)

Навколо коронавірусної інфекції існує безліч міфів. Лікар-пульмонолог, завідувач інфекційного відділення Київської міської клінічної лікарні № 17 Світлана Гук розповіла, що дійсно є правдою, і що може зашкодити вашому здоров'ю.

Лікар відповіла на один з найпопулярніших міфів про те, що повторно захворіти не можна. В її практиці були випадки повторного зараження COVID-19 через 4 місяці після одужання. Про це вона розповіла в ефірі програми "Один, Два і Ти" на телеканалі Апостроф TV.

За її словами, експерти також говорять про те, що можливо відбувається не повторне зараження, а вірус просто залишається в організмі і при певних обставинах активізується, як це робить герпес.

Той, хто контактував з хворим, відразу стає безсимптомним носієм.

Світлана зазначила, що це неправда. Але в ідеалі, при контакті з зараженими потрібно йти на самоізоляцію. В реальності ми всі можемо контактувати в нашому житті з зараженими, і якщо всі підуть на самоізоляцію - економіка зупиниться.

Також існує багато випадків, коли коронавірусом захворіла вся сім'я, а хтось один з членів сім'ї не захворів.

Краще пропити антибіотики, щоб вони впоралися з COVID-19.

Експерт також розвіяла цей міф. За її словами, на вірусну інфекцію антибіотики, в кращому випадку, не подіють. Антибіотики треба приймати, якщо вже є ознаки бактеріальної інфекції.

Ті, хто приймає цинк і вітамін С, можуть не бояться коронавірусу.

Це неправда, оскільки заразитися можуть всі.

Після яких симптомів потрібно розуміти, що наступний крок - це госпіталізація?

За словами лікаря, у кожного повинен бути пульсоксиметр. Привід для госпіталізації - сатурація 92 і нижче. При цьому задуха може бути і психосоматичного плану.

При захворюванні в перші п'ять днів не буває ускладнень. В цей час ви повинні лежати вдома і багато пити. Але якщо температура впала, і десь починаючи з сьомого дня ви отримали другу хвилю температури на рівні 39-39,5, яка погано збивається навіть при прийомі жарознижуючих препаратів - це погана ознака.

Необхідно здавати аналізи, але не поспішати робити КТ. Лікар каже, що КТ - непотрібна річ, якщо у вас діагноз COVID-19.

Нагадаємо, Голубовська пояснила, в якому випадку хворі COVID-19 оплачують ліки в медустанові.

Раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я перерахували ряд симптомів, за яким можна визначити зараження COVID-19.