Врач назвала вредные кисломолочные продукты: лучше исключить из рациона

Кисломолочную продукцию считают неотъемлемой частью здорового рациона, ведь полезные кисломолочные бактерии благоприятно воздействуют на микрофлору кишечника. При этом специалисты обращают внимание, что не все такие продукты одинаково полезны.

Поэтому эксперт составила рейтинг самой вредной кисломолочной продукции, и объяснила, какие продукты следует исключить из списка полезных для здоровья.

"Йогурты и творожки с различными добавками и наполнителями врач относит к десертным блюдам, таким как сладости. Дело в том, что в них больше углеводов, чем в натуральном йогурте и творожке.

"Конечно, сахар может как навредить фигуре, так и ухудшить всасывание кальция, потому что чем больше сахара в молочной продукции, тем кальций из нее будет усваиваться хуже", - рассказала диетолог.

Еще одни "сомнительные" кисломолочные продукты, которые не особенно полезны для здоровья, и которыми лучше не злоупотреблять - обезжиренные. Так, для правильной консистенции в них зачастую добавляют крахмал.

По словам Русаковой, обычно, чтобы достичь необходимой консистенции, в обезжиренный йогурт добавляют крахмал, то есть те же углеводы.

"Маложирные продукты с большим количеством крахмала не дают насыщения, а, наоборот, могут повышать уровень глюкозы в крови. Таким продуктом и не насытиться, и очень сложно похудеть", - говорит кандидат медицинских наук.

Сметану диетолог рекомендует выбирать жирностью 10-15%, а вот с жирностью 25-30% - лучше отказаться, потому что это очень тяжелый продукт для переваривания, для поджелудочной железы и для печени.

По мнению врача, не существует одного самого полезного кисломолочного продукта. Для полноценного рациона следует чередовать разные продукты из этой группы, чтобы можно было достичь максимум эффекта для здоровья.