Врач назвала самый полезный для вашего сердца фрукт: снижает давление без таблеток

Врач рассказала, какой фрукт считается самым полезным для вашего сердца, его часто называют "королем фруктов", а людям, имеющим проблему с сердечно-сосудистыми болезнями его нужно употреблять как можно чаще.
На вопрос о полезном для главной мышцы человека фрукте ответила врач из США Люсия Гарсия, пишет Quora.
По словам эксперта, лучше всего защищает наше сердце знакомый всем зеленый плод с мелкими косточками - киви.
Доктор Гарсия утверждает, что киви очень богат аргинином, который может смягчать и расширять кровеносные сосуды, увеличивать кровоток, снижать вязкость крови, понижать кровяное давление и в целом очень полезен для здоровья сердечно-сосудистой системы.
По некоторым исследованиям, киви может снизить частоту тромбозов на 18%, а также снизить уровень триглицеридов в крови на 15%.
"Исследование Американской кардиологической ассоциации показало, что если вы съедаете 3 киви в день, ваше кровяное давление упадет. Высокое кровяное давление считается причиной сердечных заболеваний", - рассказывает врач.
Киви богат белком, углеводами, витамином C, витамином A, витамином B, каротином, фолиевой кислотой и минералами, такими как кальций, фосфор, железо, натрий, калий и магний.
"Регулярное употребление киви может восполнить все необходимые организму питательные вещества", - добавила медик.
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