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Врач назвала самый полезный напиток, который может снизить риск болезней сердца: стоит копейки

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Вторник 14 июня 2022 10:50
Врач назвала самый полезный напиток, который может снизить риск болезней сердца: стоит копейки Как снизить риск болезней сердца (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Употребление достаточного количества жидкости связано с более низким риском сердечной недостаточности. Если человек употребляет нужное количество жидкости, то это не только поддерживаются функции организма, но и может снизить риск серьезных проблем с сердцем.

Об этом сообщает Express.

Часто люди забывают наполнить свой стакан или бутылку с водой. Ученые провели исследование и подчеркивают важность питья достаточного количества воды.

"Нехватка жидкости может увеличить риск возникновения проблем с сердцем. Поддержание хорошей гидратации может предотвратить или, по крайней мере, замедлить изменения в сердце, которые приводят к сердечной недостаточности. Человеку нужно обращать внимание на количество жидкости, которую потребляет каждый день", - говорит доктор Наталья Дмитриева.

Один из лучших способов быстро определить, достаточно ли человек пьете жидкости - это посмотреть на цвет своей мочи. Он должен быть бледно-лимонного цвета. Если темнее, то нужно пить больше воды. В частности, стакан или два воды помогут восстановить уровень жидкости очень быстро.

Врач назвала самый полезный напиток, который может снизить риск болезней сердца: стоит копейкиВода может снизить риск возникновения болезней сердца (freepik)

Сколько воды должен выпить человек в течение дня

Потребность в воде у каждого человека - примерно 30 мг воды на килограмм здорового веса. Если человек весит 70 кг и этот вес в пределах нормы, то его организм за день должен получить 2,1 л воды.

Лучшим показателем, что надо выпить воды, является жажда. У пожилых людей чувство жажды может несколько притупляться, поэтому они могут ее не чувствовать, но здесь вступает в действие сила привычки.

Также утром за 15-20 минут до завтрака стоит выпить стакан теплой воды. К ней можно добавить несколько капель лимонного сока. Это поможет включить в работу желудочно-кишечный тракт и способствует выделению желчи.

К тому же перед обедом и ужином также стоит выпить стакан теплой воды.

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