Лікар назвала найкорисніший напій, який може знизити ризик хвороб серця: коштує копійки

Вживання достатньої кількості рідини пов’язане з нижчим ризиком серцевої недостатності. Якщо людина вживає потрібну кількість рідини, то це не тільки підтримуються функції організму, але і може знизити ризик серйозних проблем із серцем.

Часто люди забувають наповнити свою склянку або пляшку з водою. Вчені провели дослідження та наголошують на важливості пиття достатньої кількості води.

"Нестача рідини може збільшити ризик виникнення проблем із серцем. Підтримка хорошої гідратації може запобігти або, принаймні, уповільнити зміни в серці, які призводять до серцевої недостатності. Людині потрібно звертати увагу на кількість рідини, яку споживає щодня", - каже доктор Наталія Дмитрієва.

Один з кращих способів швидко визначити, чи достатньо людина п’єте рідини - це подивитися на колір своєї сечі. Він має бути блідо-лимонного кольору. Якщо темніший, то потрібно пити більше води. Зокрема, склянка або дві води допоможуть відновити рівень рідини дуже швидко.

Вода може знизити ризик виникнення хвороб серця (freepik)

Скільки води має випити людина впродовж дня

Потреба у воді у кожної людини - приблизно 30 мг води на кілограм здорової ваги. Якщо людина важить 70 кг і ця вага в межах норми, то її організм за день повинен отримати 2,1 л води.

Найкращим показником, що треба випити води, є спрага. У літніх людей відчуття спраги може дещо притуплюватися, тому вони можуть її не відчувати, але тут вступає в дію сила звички.

Також вранці за 15-20 хвилин до сніданку варто випити склянку теплої води. До неї можна додати декілька крапель лимонного соку. Це допоможе включити в роботу шлунково-кишковий тракт та сприяє виділенню жовчі.

До того ж перед обідом, вечерею також варто випити склянку теплої води.