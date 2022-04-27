ru ua
Ср, 27 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Врач назвала самый опасный маринад для шашлыка: при готовке выделяет канцерогены

Новина українською →
Среда 27 апреля 2022 18:58
Врач назвала самый опасный маринад для шашлыка: при готовке выделяет канцерогены Фото: Шашлык (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Жареное мясо на мангале, особенно жирная свинина - не самая здоровая и полезная пища. Но можно сделать ее еще вреднее при помощи неправильного маринада.

Какой способ мариновать шашлыки считается самым худшим - читайте ниже в материале Styler.

По словам диетолог Ирины Морозовой, самым худшим, и в то же время очень популярным, считается маринад на основе майонезе.

Дело в том, что при жарке такого шашлыка выделяются канцерогены - вещества, которые повышают вероятность возникновения злокачественных опухолей.

"Когда шашлык маринуют в майонезе - это едва ли не худший вариант для тех, кому дорого здоровье. При воздействии высоких температур майонез выделяет канцерогенные вещества, не говоря уже о том, что такое количество жиров просто неприемлемо", - говорит врач.

Кроме майонеза нежелательным маринадом является и уксус (который также входит в состав майонеза). Уксус оказывает негативное влияние на желудочно-кишечный тракт. Если увлекаться этой добавкой, можно получить болезнь почек.

Казалось бы полезный кефир диетолог также не рекомендует использовать. Дело в том, что сочетаясь с мясом кефир будет препятствовать усвоению белка и железа.

В итоге кроме вреда от жирного и жареного мяса ничего полезного вы не получите.

Можно ли покупать замаринованное в магазине мясо

Эксперт предостерегает от такой покупки. Ведь готовый для жарки шашлык, как правило, в непонятном маринаде. И еще, как часто бывает, не первой и даже не второй свежести.

Какой маринад использовать можно

Врач советует мариновать мясо в тмине, луке, зелени и травах, а всякие "размягчители" не добавлять. Качественное свежее мясо и без того будет нежным и мягким.

Ранее врач рассказала, какое мясо считается самым полезным.

Читайте РБК-Украина в Google News
шашлык
LITE
Украинская блогерша распространяет фейки про ВСУ и решила сбежать в РФ
Украинская блогерша распространяет фейки про ВСУ и решила сбежать в РФ