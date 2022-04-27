Лікар назвала найнебезпечніший маринад для шашлику: при готуванні виділяє канцерогени

Смажене м'ясо на мангалі, особливо жирна свинина - не сама здорова і корисна їжа. Але можна зробити її ще шкідливіше за допомогою неправильного маринаду.

Який спосіб маринувати шашлики вважається найгіршим - читайте нижче в матеріалі Styler .

За словами дієтолога Ірини Морозової, найгіршим, і в той же час дуже популярним, вважається маринад на основі майонезі.

Справа в тому, що при смаженні такого шашлику виділяються канцерогени - речовини, які підвищують ймовірність виникнення злоякісних пухлин.

"Коли шашлик маринують у майонезі - це чи не найгірший варіант для тих, кому дороге здоров'я. При впливі високих температур майонез виділяє канцерогенні речовини, не кажучи вже про те, що така кількість жирів просто неприйнятна", - говорить лікар.

Крім майонезу небажаним маринадом є і оцет (який також входить до складу майонезу). Оцет чинить негативний вплив на шлунково-кишковий тракт. Якщо захоплюватися цією добавкою, можна отримати хворобу нирок.

Здавалося б корисний кефір дієтолог також не рекомендує використовувати. Справа в тому, що поєднуючись з м'ясом кефір буде перешкоджати засвоєнню білка і заліза.

У підсумку крім шкідливості від жирного і смаженого м'яса нічого корисного ви не отримаєте.

Чи можна купувати замариноване в магазині м'ясо

Експерт застерігає від такої покупки. Адже готовий для смаження шашлик, як правило, в незрозумілому маринаді. І ще, як часто буває, не першої і навіть не другої свіжості.

Який маринад використовувати можна

Лікар радить маринувати м'ясо в кмині, цибулі, зелені і травах, а всякі "пом'якшувачі" не додавати. Якісне свіже м'ясо і без того буде ніжним і м'яким.