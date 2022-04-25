Врач назвала самое полезное мясо: признано во всем мире

По мнению врача, самой лучшей альтернативой говядине, свинине, баранине, другому красному мясу, является курятина.

Курятина также является самым потребляемым мясом в мире, так как ежегодно потребляется 65 млрд цыплят.

Почему именно курица

По сравнению с говядиной, свининой и другим красным мясом, курятина содержит много белка, мало жира и мало калорий. Диетологи советуют есть больше курятины, заменяя этим мясом другие виды.

Дело в том, что курица содержит около 20% белка, а говядина и свинина в среднем содержат от 13% до 15% белка.

Куриный протеин - это высококачественный белок, содержащий все незаменимые аминокислоты.

А вот насыщенных жиров, которые считаются самыми вредными, в курятине гораздо меньше, чем в другом красном мясе.

Курица - это белое мясо, которое считается высокопитательным мясом. Она усваивается на 95-98%.

Курица имеет богатый состав

По статистике, в 100 граммах говядины содержится около 310 калорий, в свинине - 305 калорий, а в курице всего около 150 калорий.

Кроме того, куриное мясо также является источником различных витаминов и минералов, таких как витамин B12, витамин B6, витамин A, витамин D, витамин K, фосфор, железо, медь и цинк.