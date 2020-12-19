Врач назвала процедуру, которая нужна после перенесенного коронавируса

Коронавирус может значительно повлиять на состояние крови (коллаж: РБК-Украина)

Принимать антибиотики во время коронавируса не нужно. Такие препараты не являются эффективными в случае легкой формы, а наоборот могут ухудшить ситуацию. А вот после выздоровления нужно сдать кровь на анализ, поскольку COVID-19 оставляет свой отпечаток на ней и часто негативный.

По словам семейного врача Инны Жук, которую цитирует "Сегодня", антибиотики показаны и их можно употреблять только, если доказана бактериальная инфекция. Когда у пациента легкая форма коронавируса, выздороветь поможет соблюдение домашнего режима, обильное питье и сбалансированное правильное питание.

Врач рекомендовала после перенесенного коронавируса сдать общий анализ крови, хоть болезнь и прошла в легкой форме. Также врач рассказала, что коронавирус может привести к такому серьезному последствию, как тромбообразование. Чтобы это определить и предотвратить, медики тщательно обследуют пациента, измеряют уровень белкового комплекса и, при необходимости, назначают антикоагулянты. Поэтому она советует не заниматься самолечением и даже после выздоровления приходить на профилактический осмотр к своему семейному врачу.

"Я всем своим пациентам рекомендую после перенесенной инфекции в легкой форме сдать общий анализ крови, прийти на прием", – сказала Инна Жук.

Напомним, врач перечислила шесть анализов, которые нужны для диагностики коронавируса.

Ранее врач отоларинголог рассказал, что потеря обоняния при коронавирусе свидетельствует о том, что скорее всего COVID-19 пройдет в легкой форме.