Лікар назвала процедуру, яка потрібна після перенесеного коронавірусу

Коронавірус може значно вплинути на стан крові (колаж: РБК-Україна)

Вживати антибіотики під час коронавірусу не потрібно. Такі препарати не є ефективними у разі легкої форми, а навпаки можуть погіршити ситуацію. А от після одужання варто здати кров на аналіз, адже COVID-19 залишає свій відбиток на ній і часто негативний.

За словами сімейного лікаря Інни Жук, яку цитує "Сьогодні", антибіотики показані і їх можна вживати тільки, якщо доведено бактеріальна інфекція. Коли у пацієнта легка форма коронавірусу, одужати допоможе дотримання домашнього режиму, рясне пиття і збалансоване правильне харчування.

Лікар рекомендувала після перенесеного коронавірусу здати загальний аналіз крові, хоч він минув у легкій форми. Також лікар розповіла, що коронавірус може призвести до такого серйозного наслідку як тромбоутворення. Щоб це визначити й запобігти цьому, медики ретельно обстежують пацієнта, вимірюють рівень білкового комплексу і, за потреби, призначають антикоагулянти. Тому вона радить не займатися самолікуванням і навіть після одужання приходити на профілактичний огляд до свого сімейного лікаря.

"Я всім своїм пацієнтам рекомендую після перенесеної інфекції навіть у легкій формі здати загальний аналіз крові, прийти на прийом", – сказала Інна Жук.

Нагадаємо, лікар перелічила шість аналізів, які потрібні для діагностики коронавірусу.

Раніше лікар отоларинголог розповів, що втрата нюху при коронавірусі свідчить про те, що найвірогідніше COVID-19 пройде в легкій формі.