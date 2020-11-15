Врач перечислила анализы, которые нужны для диагностики коронавируса: их шесть

Названы анализы крови для диагностики коронавируса (коллаж: РБК-Украина)

Для диагностики коронавируса нужно делать шесть анализов крови

Врач-пульмонолог, заведующий инфекционного отделения Киевской городской клинической больницы №17 Светлана Гук рассказала, как лечиться больным коронавирусом. Чтобы выбрать нужный способ лечения, медики назначают шесть анализов крови и измеряют содержание кислорода в крови. Больным с легкими симптомами COVID-19 принимать антибиотики и сбивать невысокую температуру не следует.

Как сказала в интервью "Укринформу" врач Светлана Гук, первые 5-7 дней болезни следует воспринимать как обычный вирусный процесс. Поэтому температуру ниже 38,5 градусов сбивать не стоит. Однако пульмонолог советует употреблять больным много жидкости и принимать витамины.

"Дайте организму поработать, не мешайте ему, он сделает всю работу без осложнений... Пейте 2-3 литра в день жидкости – травяные чаи, воду, принимайте витамины С и Д, цинк (схем уже много опубликовано). Высокая температура после 5-7 дня – это уже повод, но еще не признак, что все плохо. Единственное исключение – если в первые пять дней есть симптомы, которые не укладываются в ваш опыт вирусной инфекции, такие как кровохарканье, сильная одышка, отеки ног", - сказала она.

Но, в случае высокой температуры более 39°, которая длится несколько дней подряд и плохо сбивается, необходимо сдавать анализы и измерять сатурацию.

"Чтобы определиться, как лечить пациента с COVID-19, важны три обстоятельства. Первое – высокая температура и ее регулируемость (особенно после 5-7 дня заболевания). Второе – сатурация, она должна быть не ниже 94%. Третье – 6 анализов крови (общий, СРБ (ц-реактивный) белок количественно, D-димер, прокальцитонін и ферритин, ЛДГ). С учетом этих трех компонентов определяется объем лечения", - рассказала Гук.

Напомним, ранее врач отоларинголог рассказал, что потеря обоняния при коронавирусе свидетельствует о том, что скорее всего COVID-19 пройдет в легкой форме.

Также ранее мы писали, что украинский эпидемиолог заявила о том, что миру грозит уже третий вирус, вакцины от которого до сих пор еще не создали.