Врач назвала продукты, которые помогут предотвратить изжогу

По словам доктора Экты Гупты, диета играет важную роль в контроле симптомов кислотного рефлюкса и является первой линией терапии, используемой для людей с ГЭРБ.

Какие продукты могут помочь предотвратить изжогу?

Щелочные продукты с более высоким pH часто могут нейтрализовать концентрацию кислоты в желудке.

К таким продуктам относятся:

бананы,

дыни,

цветная капуста,

фенхель,

орехи.

Еще один способ предотвратить изжогу - есть больше водянистой пищи, которая может разбавлять и ослаблять желудочный сок.

К таким продуктам относятся:

сельдерей,

огурец,

латук,

арбуз,

супы на бульонной основе.

Продукты с высоким содержанием клетчатки также могут помочь предотвратить изжогу, заставляя вас дольше чувствовать сытость, а это означает, что вы с меньшей вероятностью будете переедать.

К продуктам с высоким содержанием клетчатки относятся:

цельнозерновые, такие как овсянка, кус-кус и коричневый рис;

корнеплоды, такие как сладкий картофель, морковь и свекла;

зеленые овощи, такие как спаржа, брокколи и стручковая фасоль.

Хотя эти продукты могут помочь предотвратить изжогу, другие продукты могут облегчить симптомы, которые вы, возможно, уже испытываете.

Тем, кто сейчас страдает изжогой, полезно пить молоко. Но молоко может быть разным.

"Жир в молоке может усугубить кислотный рефлюкс. Но обезжиренное молоко может действовать как временный буфер между слизистой оболочкой желудка и кислым содержимым желудка. Оно обеспечит немедленное облегчение симптомов изжоги", - заявила эксперт.

Другие натуральные средства, помимо обезжиренного молока - имбирь и яблочный уксус.

Имбирь считается одним из лучших пищеварительных средств, потому что он имеет щелочную природу и обладает противовоспалительным действием.

Поэтому при появлении симптомов изжоги может помочь имбирный чай.

Также стоит отметить, что яблочный уксус больше относится к народной медицине и врачи официально его не рекомендуют употреблять от изжоги.

Яблочный уксус не следует употреблять в полной концентрации, так как это может вызвать раздражение пищевода. Необходимо смешать чайную ложку яблочного уксуса с теплой водой.