ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Врач назвала новые нюансы COVID-19 у детей: заражаются от взрослых и редко передают

Автор: Анна Шиканова

Коронавирус у детей имеет особенности и у малышей тоже есть группы риска

Коронавирус у детей не всегда проявляется такими же симптомами, как и у взрослых. Кроме общеизвестных признаков болезни у детей COVID-19 может сопровождаться еще расстройствами пищеварительной системы – диареей и тошнотой.

Кроме того, есть и другие нюансы, которые касаются коронавируса у детей. Как рассказала на своей странице в Facebook Уляна Супрун, дети школьного возраста не играют роль в передаче вируса. Как показывают исследования, большинство детей инфицируется от взрослых, чаще всего в своих семьях.

У детей меньше шансов инфицироваться COVID-19, меньше вероятности тяжелого течения болезни и проявления классических симптомов коронавируса. Большинство детей переносят болезнь легко и основными симптомами были: повышенная температура тела, кашель, насморк и усталость.

"Большое систематическое исследование включает в себя обследование 7780 случаев COVID-19 у детей. В отличие от взрослых, у детей реже появлялись тяжелые симптомы верхних дыхательных путей, которые требовали лечения в отделениях интенсивной терапии. Конкретно в этом исследовании 7 смертей, а также 11 случаев мультисистемного воспалительного процесс у детей", - объяснила Супрун.

Самые читаемые новости

Мультисистемный воспалительный процесс – это редкое, но серьезное заболевание, которое может вызвать воспаление сердца, сосудов, почек, легких, мозга, кожи и глаз. Его начали фиксировать только месяц назад и причина пока неизвестна. Большинство случаев объединяет то, что дети имели позитивный тест на COVID-19 или уже переболели новым вирусом. В Украине пока зафиксирован только один такой случай.

Кто находится в особой группе риска

  • Новорожденные до 1 года
  • Дети, у которых есть хронические заболевания легких, астма, сахарный диабет, врожденные болезни сердца или ожирение
  • Иммунносупресивное состояние (в результате определенных заболеваний или приема лекарств, которые ослабляют иммунную систему)
  • Дети с редкими заболеваниями

Специалист посоветовала родителям ежедневно проверять детей на наличие симптомов CОVID-19. Особенно внимание стоит обратить на высокую температуру, боль в горле, новый неконтролируемый кашель, который усложняет дыхание, диарею, рвоту, боль в животе. Также детям нужно помогать привыкнуть к новой реальности – ношение маски, потребность придерживаться социальной дистанции, сокращение общения и социальных контактов.

Напомним, ранее мы писали о том, что медик спрогнозировала закрытие школ в Украине из-за коронавируса в ноябре.

А также рассказывали о том, что названа причина тяжелого течения COVID-19.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины COVID-19Коронавирус