Врач назвала чай, который можно пить в жару

"Горячий напиток в жару стимулирует процесс выделения пота, а это ключевой механизм, который наш организм использует для охлаждения. Поэтому жители Средней Азии привыкли утолять жажду горячим чаем. Другими словами, в жаркую погоду горячий напиток поможет вам охладиться лучше, чем холодный", - рассказала врач.

Также эксперт сообщила, какой чай поможет утолить жажду в зной.

"Пару раз в день можно пить чай. Лучше — зеленый. Это хороший антиоксидант и средство, которое помогает восстанавливать гидратацию. Но чай не может заменить полностью весь объем воды. Кроме того, кофеин, содержащийся в чае, стимулирует выведение жидкости и мешает восстановлению водного баланса организма при жаркой погоде", - отметила медик.

По словам Денисовой, лучше всего утолять жажду обычной слегка прохладной водой. Ледяная вода или другие напитки со льдом затрудняют естественный процесс всасывания пищевых веществ при переваривании пищи.