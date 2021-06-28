Врач назвала чай, который можно пить в жару

В жару очень хочется выпить чего-то холодного, но этого делать не стоит. Холодный напиток может скорее нагреть, чем охладить. Это происходит из-за того, что холодный напиток мешает механизму потоотделения, и тело начинает сохранять больше тепла.
Об этом рассказала "Аргументам и фактам" врач-диетолог ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук Наталья Денисова.
"Горячий напиток в жару стимулирует процесс выделения пота, а это ключевой механизм, который наш организм использует для охлаждения. Поэтому жители Средней Азии привыкли утолять жажду горячим чаем. Другими словами, в жаркую погоду горячий напиток поможет вам охладиться лучше, чем холодный", - рассказала врач.
Также эксперт сообщила, какой чай поможет утолить жажду в зной.
"Пару раз в день можно пить чай. Лучше — зеленый. Это хороший антиоксидант и средство, которое помогает восстанавливать гидратацию. Но чай не может заменить полностью весь объем воды. Кроме того, кофеин, содержащийся в чае, стимулирует выведение жидкости и мешает восстановлению водного баланса организма при жаркой погоде", - отметила медик.
По словам Денисовой, лучше всего утолять жажду обычной слегка прохладной водой. Ледяная вода или другие напитки со льдом затрудняют естественный процесс всасывания пищевых веществ при переваривании пищи.
Напомним, ранее мы писали о том, как избежать пищевых отравлений летом и какие продукты покупать в жару категорически нельзя.