RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Лікар назвала чай, який можна пити в спеку

Автор: Людмила Жукова

У спеку дуже хочеться випити чогось холодного, але цього робити не варто. Холодний напій може швидше нагріти, ніж охолодити. Це відбувається через те, що холодний напій заважає механізму потовиділення, і тіло починає зберігати більше тепла.

Про це розповіла "Аргументам і фактам" лікар-дієтолог харчування та біотехнології, кандидат медичних наук Наталія Денисова.

"Гарячий напій у спеку стимулює процес виділення поту, а це ключовий механізм, який наш організм використовує для охолодження. Тому жителі Середньої Азії звикли втамовувати спрагу гарячим чаєм. Іншими словами, в жарку погоду гарячий напій допоможе вам охолодитися краще, ніж холодний", - розповіла лікар.

Також експерт повідомила, який чай допоможе втамувати спрагу в спеку.

"Пару раз в день можна пити чай. Краще-зелений. Це хороший антиоксидант і засіб, який допомагає відновлювати гідратацію. Але чай не може замінити повністю весь обсяг води. Крім того, кофеїн, що міститься в чаї, стимулює виведення рідини і заважає відновленню водного балансу організму при жаркій погоді", - зазначила медик.

За словами Денисової, найкраще втамовувати спрагу звичайною злегка прохолодною водою. Крижана вода або інші напої з льодом ускладнюють природний процес всмоктування харчових речовин при перетравленні їжі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як уникнути харчових отруєнь влітку і які продукти Купувати в спеку категорично не можна.

Читайте РБК-Україна в Google News
чай