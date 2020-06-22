Врач назвал виновных в росте заболеваемости COVID-19 в Украине: депутату ничего не будет

Владимир Зеленский и Виктор Ляшко сами нарушили карантин в Хмельницком (фото: t.me/s/OP_UA)

Известный врач обвинил чиновников и политиков в том, что украинцы перестали соблюдать карантин

В росте количества больных на коронавирус в Украине виноваты чиновники и народные депутаты. Также в основном именно из-за политиков украинцы перестали соблюдать карантин.

"Украинское общество хоть и специфическое, но достаточно сознательное. С одной стороны, во всех СМИ мы слышим о страшной болезни, что нужно использовать маски. А с другой - депутаты Верховной Рады на заседания приходят без масок, их видит вся Украина, весь мир. Рядового гражданина ловит полиция и штрафует за такое на 17 тысяч гривен, а депутату за это ничего не будет. Маленькие кафе закрывают, а ресторан "Велюр" спокойно работает, и принимает тех, у кого толстый кошелек. Сами же чиновники спровоцировали ситуацию, когда граждане перестали соблюдать карантин и доверять всему, что говорят современные политики. Люди думают примерно так: "Если депутат ходит в Раду без маски, почему в маске должен ходить я?", - рассказал Евгений Симонец в интервью "Буквам".

Как говорит известный пульмонолог и торакальный хирург, проблема еще и в том, что люди перестали прислушиваться к советам врачей. В этом, к слову, также есть вина чиновников.

"Главный санврач со всех экранов месяцами говорил, какой страшный вирус, а потом появляется на фото с президентом без маски в кафе, когда ограничения на прием клиентов в помещении еще не сняли", - пояснил врач.

Также Симонец рассказал абсурдную историю о том, как возле его родных Прилук, в поселке Ладан, полиция составила протокол на хозяина усадьбы за несоблюдение правил карантина. Это произошло после того, как правоохранители увидели, что мужчина с еще тремя людьми сажали картошку... и были на огороде без масок.

Напомним, ранее в Минздраве выяснили причину рекордной заболеваемости COVID-19.

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Автор: Мария Бойко