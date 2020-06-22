Лікар назвав винних у зростанні кількості хворих на COVID-19 в Україні: депутату нічого не буде

Володимир Зеленський і Віктор Ляшко самі порушили карантин в Хмельницькому (фото: t.me/s/OP_UA)

Відомий лікар звинуватив чиновників і політиків у тому, що українці перестали дотримуватися карантину

У зростанні кількості хворих на коронавірус в Україні винні чиновники й народні депутати. Також здебільшого саме через політиків українці стали не дотримуватися карантину.

"Українське суспільство хоч і специфічне, але достатньо свідоме. З одного боку, в усіх ЗМІ ми чуємо про страшну хворобу, що треба використовувати маски. А з іншого - депутати Верховної Ради на засідання приходять без масок, їх бачить вся Україна, увесь світ. Пересічного громадянина ловить поліція і штрафує за таке на 17 тисяч гривень, а депутату нічого за це не буде. Маленькі кав’ярні зачиняють, а ресторан "Велюр" спокійно працює, приймає тих, у кого товстий гаманець. Самі ж чиновники спровокували ситуацію, коли громадяни перестали дотримуватись карантину й довіряти всьому, що кажуть сучасні політики. Люди думають приблизно так: "Якщо депутат ходить в Раді без маски, чому в масці маю ходити я?", - розповів Євген Симонець у інтерв'ю "Буквам".

Як каже відомий пульмонолог і торакальний хірург, проблема ще й у тому, що люди перестали дослухатися до порад лікарів. У цьому, до слова, також є вина чиновників.

"Головний санлікар з усіх екранів місяцями казав, який страшний вірус, а тоді з’являється на фото із президентом без маски у кав’ярні, коли обмеження на прийом клієнтів у приміщенні ще не зняли", - пояснив лікар.

Також Симонець розповів абсурдну історію про те, як біля його рідних Прилук, у селищі Ладан, поліція склала протокол на хазяїна садиби за недотримання правил карантину. Це сталося після того, як правоохоронці побачили, що чоловік з іще трьома людьми садили картоплю... і були на городі без масок.

Нагадаємо, раніше у МОЗ з'ясували причину рекордної захворюваності COVID-19.

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Автор: Марія Бойко