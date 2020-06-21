В Минздраве выяснили причину рекордной заболеваемости COVID-19

Коронавирус 2020 (фото: freepic.com)

Заболеваемость коронавирусом продолжает увеличиваться

Коронавирус 2020 продолжает уносить жизни людей. При этом, говорить о возвращении жесткого карантина по всей территории Украины рано. В Минздраве назвали основную причину заболеваемости.

Главный государственный санврач Украины Виктор Ляшко считает, что основная причина роста - нарушение мер профилактики. Также на негативную динамику заболеваемости повлияло несоблюдение правил при перевозке в городском, междугородном и межобластном транспорте, информирует сайт Минздрава.

"Для недопущения ухудшения эпидемической ситуации и вынужденного усиления карантинных мероприятий будет усилен государственный контроль", - прокомментировал Ляшко.

Органы местного самоуправления должны обеспечить проведение регулярных рейдовых проверок по соблюдению мер предосторожности: режима ношения масок, социальной дистанции и мер дезинфекции.

Госпродпотребслужба должна усилить надзор за дошкольными учреждениями, заведениями общественного питания, физической культуры и спорта, работой рынков, учреждений, оказывающих услуги по размещению, объектами торговли.

В свою очередь, медицинские работники и Национальная полиция должны усилить меры по расследованию и отслеживанию контактных лиц. В течение нескольких месяцев пандемии в большинстве областей наладилось очень хорошее сотрудничество.

Также украинцев просят не забывать о соблюдении дистанции в общественных местах, регулярно мыть руки, не трогать руками глаза, нос и рот. Если вы почувствовали себя плохо, оставайтесь дома до выздоровления, даже при наличии легких симптомов. При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно быстрее обратитесь за медицинской помощью.

Напомним, что ученые сделали новое заявление о COVID-19.

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Автор: Дарья Русина